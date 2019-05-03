Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

Сегодня, 11:55 \\ Шоу-бизнес

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с певицей в прошлом.

Отношения певицы Наташи Королёвой и стриптизера Сергея Глушко активно обсуждаются интернет-обществом уже не один день. Похоже, давний и преданный фанат Королёвой, который является организатором мероприятий, решил воспользоваться проблемами в семье своего кумира, если предположить, что слухи о раздоре между Глушко и Королёвой верны. Недавно артистка дала концерт в городе Гамбург. Судя по комментариям под одним из постов, фанат активно «подкатывал» к певице в период ее гастролей по Германии, задаривая вкусностями. Сама же Наташа, видимо, лишь рада тому, что мужчина проявляет к ней внимание, так как не отказывается от угощений давнего поклонника.

Кадры на странице того самого организатора мероприятий и вовсе могут стать свидетельством того, что мужчина не только без памяти влюблен в певицу, но и крутил с ней роман в далеком прошлом. Фанат опубликовал на своей странице архивное фото с Наташей, сделанное 10 лет назад. Примечательно, что один из кадров поклонник обрезал таким образом, чтобы стоящего рядом с певицей супруга не было видно, как будто вычеркнул Сергея из жизни Наталии.

«Первый поцелуй! Первая любовь! Символ юности моей!», - отметил мужина в подписи, как будто намекнув на то, что в прошлом с Королёвой его связывала не только дружба. Учитывая разгоревшиеся слухи о проблемах в семье певицы, можно предположить, что артистка может бросить охладевшего к ней супруга ради давнего воздыхателя, который одаривает ее вниманием и заставляет чувствовать себя нужной и желанной. Не исключено, что вскоре интернет «запестрит» заголовками в стиле – Тарзан, кусай локти!

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Автор - Анна Журавлева
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