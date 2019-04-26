Дарья Пынзарь скрывает последствия неудачной пластики
Инсайдеры уверены, что Дарья Пынзарь скрывает под повязкой осложнения после операции.
Дарья сделала пластическую операцию по удалению брыли. Обычно, эту операцию делают женщины старше 40-50 лет, когда щеки выглядят обвисшими, лицо понемногу начинает «сползать» вниз и меняется его контур, а также овал. С данной проблемой можно и нужно бороться. Одними из самых эффективных способов принято считать применение инъекций, введение нитей, пластическую хирургию. На начальных стадиях, можно избавиться от возникновения брылей в домашних условиях. Скорее всего, Дарья не знала о том, что можно бороться с ними дома и выбрала самый опасный вариант. Зачастую, когда жира на подбородке становится слишком много - это мешает нормальной жизнедеятельности и эстетичности.
Дарья долгое время ходит, в так называемой после-операционной повязке, и наводит на мысль о неудачной пластической операции. Инсайдеры предполагают, что у Дарьи случились осложнения, потому что она долго не снимает повязку. Уже несколько дней она не добавляла ничего на свою страницу в Instagram. Осложнения, связанные с пластикой могли произойти из-за нарушений правил реабилитации. Несоблюдение режима может перерасти в серьезные проблемы: нарушение симметричности лица, потеря чувствительности некоторых участков, растягивание кожи и многое другое. Если обратить внимание, на публикации и stories Даши, то в глаза сразу бросается, что девушка не меняла свой образ жизни после операции, а наоборот баловала себя различными вредными вкусняшками и загорала на солнце.