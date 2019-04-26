Дарья Пынзарь скрывает последствия неудачной пластики

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Инсайдеры уверены, что Дарья Пынзарь скрывает под повязкой осложнения после операции.

Дарья сделала пластическую операцию по удалению брыли. Обычно, эту операцию делают женщины старше 40-50 лет, когда щеки выглядят обвисшими, лицо понемногу начинает «сползать» вниз и меняется его контур, а также овал. С данной проблемой можно и нужно бороться. Одними из самых эффективных способов принято считать применение инъекций, введение нитей, пластическую хирургию. На начальных стадиях, можно избавиться от возникновения брылей в домашних условиях. Скорее всего, Дарья не знала о том, что можно бороться с ними дома и выбрала самый опасный вариант. Зачастую, когда жира на подбородке становится слишком много - это мешает нормальной жизнедеятельности и эстетичности.

Дарья долгое время ходит, в так называемой после-операционной повязке, и наводит на мысль о неудачной пластической операции. Инсайдеры предполагают, что у Дарьи случились осложнения, потому что она долго не снимает повязку. Уже несколько дней она не добавляла ничего на свою страницу в Instagram. Осложнения, связанные с пластикой могли произойти из-за нарушений правил реабилитации. Несоблюдение режима может перерасти в серьезные проблемы: нарушение симметричности лица, потеря чувствительности некоторых участков, растягивание кожи и многое другое. Если обратить внимание, на публикации и stories Даши, то в глаза сразу бросается, что девушка не меняла свой образ жизни после операции, а наоборот баловала себя различными вредными вкусняшками и загорала на солнце.

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Автор - Ария Нойманн
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