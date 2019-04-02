«Пошло и вульгарно!»: Пользователи сети пристыдили певицу Славу за откровенную позу в Instagram

Сегодня, 11:14 \\ Шоу-бизнес

Новую моду на «бесстыдное» фото «подцепили» многие звёзды российского шоу-бизнеса.

 Пользователи сети стали разочаровываться поведением своих кумиров. Слишком откровенные нынче фотографии стали пестрить на страницах в соцсетях. И вместо того, чтобы завоёвывать своих поклонников неповторимым творчеством, российские звезды демонстрируют голое тело и вульгарное поведение. К радости так делают не все, по крайней мере, стараются «держать» марку. Такой была и певица Слава, правда, до поры до времени. Недавно, пользователи сети пристыдили певицу Славу за откровенную позу в Instagram.

 «Настя! Вы либо не до конца оделись, либо не до конца разделись. Чёт не понятно», «Не я славу обожаю, но вот эта поза не очень», «Не нравится. Пошловато», «Она вообще последнее время одевается и красится вульгарно, как будто она только с работы, с улицы красный фонарей, да и ведёт себя так же! Фу!»,

 

«Ужас, какая необходимость так позировать это «промежножье» в жизни не пойму», «Ужас, что твориться с певцами? Когда обожаешь своих любимых певиц, вот одно некрасивое поведение всё рушит!», «Пошло и вульгарно!», - комментировали пользователи сети. Как бороться с таким «голым» хайпом? Очень просто – перестать реагировать на откровенные фотографии звезд.

 Не комментировать и не лайкать подобные посты в Instagram. Безусловно тогда, эта «мода» потеряет свою актуальность и мы сможем наблюдать только творческие порывы любимых исполнителей.

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Автор - Ангелина Гордон
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