  Любовь Успенская рискует остаться без слуха после последней пластической операции

Пользователи переживают, что увлечение Успенской пластикой может пагубно отразиться на её творчестве.

Всеми любимая королева шансона Любовь Успенская очень любит поэкспериментировать со своей внешностью. Певица не только часто меняет причёски и образ в целом, пользователи заметили, что Любовь часто прибегает к услугам пластических хирургов. Звезда молодеет на глазах, каждая женщина может позавидовать внешности артистки. Любовь в свои 64 года выглядит максимум на 30, пишут пользователи в Instagram певицы. Артистка не только выглядит молодо, ощущает она себя также не старше 30 лет.

Недавно Любовь исполнила современный хит с молодым певцом CYGO песню «Панда», после которого пользователи в сети начали перешёптываться.

Хейтеры подчеркнули, что Успенская очень плохо спела с молодым артистом, было ощущение, что она не слышит музыку.

«Королева шансона не попадала в ноты. Вероятно, это последствия пластики», - пишут подписчики Любови. Многие уверены, что это последствия последней пластической операции, по слухам последнее, что делала Успенская это подтяжка лица, как раз незадолго до совместного выступления с CYGO.

Можно предположить, что хирург выполнил некачественную операцию, вследствие чего, у Успенской начались проблемы со слухом.

«Для певицы самое страшное это потерять слух! Зачем так жертвовать собой и так очень хорошо выглядит для своего возраста», - пишут пользователи Успенской.