Андрей Данилко показал подготовку Верки Сердючки к «Евровидению»

Артист Андрей Данилко опубликовал в микроблоге видеокадры о том, как осуществляет подготовку к «Евровидению» Верка Сердючка. Данилко показал, как певица проводит время в перерывах между съемками.

В аккаунте Инстагарма Верки Сердючки появилось видео, которое запечатлевает, как проводит время певица в перерывах между подготовкой к «Евровидению».

Андрея Данилко засняли в образе Верки Сердючки, которая катается на велосипеде. При этом артиста преследует так называемая «мама». Сердючка одета в черный спортивный костюм и с традиционной звездой на голове. «Мама» также одета скромно: светлые колготки и кофта дополнены черной юбкой.

Напомним, что Верка Сердючка выступит в 2019 году на «Евровидении» в рамках внеконкурсной программы. Она исполнит композицию «Toy», с которой в прошедшем году победила израильтянка Нетта Барзилай. Сингл будет представлен в кавер-версии. Помимо представителя Украины на сцене «Евровидения» с номерами вне конкурса выступят Кончита Вурст, Гали Атари, Галь Гадот и ряд других звезд.

Сейчас Андрей Данилко осуществляет подготовку к «Евровидению» в Копенгагене. Сам конкурс пройдет в Тель-Авиве, и продлится с 14 по 18 мая.

Пользователей Сети свежий видеоролик от Верки Сердючки понравился: «Соскучились по Сердючке, Андрей порадуй нас новыми песнями и выступлениями»; «Verka - one love!»; Маленький ролик, а все равно смешно. Спасибо за настроение».