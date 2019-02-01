Певец Шура рискует остаться бомжом из-за тяги к алкоголю

Сегодня, 06:22 \\ Шоу-бизнес

Когда-то беззубый Шура может остаться без крыши над головой и материальной поддержки.

Певец, прославленный к концу 1990 годов, приобрёл известность за счёт эпатажной манеры исполнения песен и запоминающейся внешности. У Шуры некоторое время не было передних зубов. Через несколько лет исполнитель вставил себе зубные протезы и казалось отошел от эпатажной жизни. В пик своей популярности он увлекался запрещенными препаратами и алкоголем, затем проходил реабилитацию, где казалось излечился от пагубных привычек. Но постоянное злоупотребление «вылилось» в серьезные проблемы со здоровьем. Певец перенес рак яичка.

Совсем недавно Шуру, снова уличили в принятие запрещенных препаратов, по видимому звезду не останавливают даже проблемы со здоровьем, ведь он вновь прибегнул к пагубным привычкам. В очередном запое, певец подписал пустой лист бумаги, на котором впоследствии была напечатана дарственная на имущество Шуры. Александр подал иск на подельников, но суд отклонил его. Из-за материальных проблем певец вынужден сниматься за 80000 рублей в месяц в разной рекламе. Обозреватели подметили, что похоже, новоселье в ближайшее время у звезды не намечается.

«Мне очень жаль всех людей попавших в подобную ситуацию. И не важно употребляет он, что-то или алкаш. Он поверил людям, он доверчивый. А вот те, кто воспользовались этим...... Бог им судья», - поддерживают Шуру неравнодушные фанаты.

Певец Шура рискует остаться бомжом из-за тяги к алкоголю,а именно лишиться крова над головой. Сейчас певец уже не имеет столь большой популярности, чем ранее и испытывает большие материальные трудности. 

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Автор - Ария Нойманн
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