«Из уха потекла кровь»: Мария Кохно из «Дома-2» потеряла слух

Сегодня, 05:49 \\ Шоу-бизнес

Молодая экс-участница «Дома-2» Мария Кохно сообщила своим подписчикам о том, что потеряла слух. После авиаперелета у девушки произошел хлопок в голове, а затем «из уха потекла кровь». Об этом звезда телестройки рассказала в своем аккаунте Инстаграма.

 Мария Кохно рассказала своим подписчикам о том, как потеряла слух. Девушка осуществляла перелет из Симферополя в Москву. Чувствовала себя экс-участница «Дома-2» хорошо. Но во время посадки у Марии стало сильно закладывать уши. Сначала она подумала, что это пройдет после посадки. Однако боли только усилились. Дома Кохно приняла лекарство. Ровно через час она услышала в своей голове хлопок, а потом «из уха потекла кровь».

Потеря слуха стала для бывшей участницы телестройки сильным потрясением. Ведь себя она реализует в музыкальной сфере, а также она скрипачка.

Позже Кохно сообщила, что потеря слуха стала результатом гнойного отита и повреждения перепонки уха.

Мария написала пост-рассуждение на тему того, почему с ней случилось эта неприятность. Девушка считает, что ее сглазили. Ведь после посадки она провела телефонный разговор и отказала человеку. И по странному стечению обстоятельств сразу же после этого пошла кровь из уха. К тому же, звезда «Дома-2» отметила, что ее считают слишком открытой. Поэтому она приняла решение быть менее открытой с посторонними людьми.

Мария отметила, что обратилась за помощью к хорошим врачам. Но все же попросила подписчиков держать за нее кулачки.

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Автор - Мария Титова
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