Снова капризничает: Крид заявил Пригожину, что недоволен 5-звездочным отелем в Дубае

Егор требует себе второго охранника на музыкальном фестивале в ОАЭ и заменить номер в отеле, пока его менеджеры пытаются идти на уступки.

Инсайдеры Telegram-канала «Только никому» опубликовали видеозапись, на которой организатор музыкального фестиваля «Жара» в Дубае пытается исполнить прихоти Егора Крида. Дело в том, что певец недоволен номером 5-звездочного отеля, в котором его поселили. На видео светловолосая девушка в желтом платье по имени Елена Боска, она является продюсером «Жара-ТВ» и организатором фестиваля, пытается уладить ситуацию с требованиями Егора Крида.

А именно, девушка разговаривает PR-менеджером Крида о том, что Егор требует второго охранника. Далее в беседе всплывает имя Иосифа Пригожина, который все-таки ведет дела музыканта и обещает все исправить. Вероятно, что певца жизнь ничему не учит после скандального ухода Егора из музыкального лейбла Black Star.

Разрыв отношений с Black Star также начинался в Дубае, когда на одном из фестивалей певец попросту отказался выходить на сцену, запросив гонорары больше. Тем самым он подставил имидж лейбла на международной арене шоу-бизнеса, а даже чуть не лишился творческого псевдонима и аккаунта в Instagram. А теперь, только найдя нового продюсера певец ставит свои условия, может показаться, что он снова капризничает и добром для Крида это не кончится. Так как Иосиф Пригожин придерживается старой школы и не будет долго возиться с указами молодого парня.