Дочь Владимира Кузьмина стыдится выбора папы

«Мне кажется гармоничные союзы, когда у людей поменьше разница в возрасте», - высказалась дочь музыканта о новых отношениях отца.

Впервые за долгое время на экране появилась младшая дочь Владимира Кузьмина - София. Девушка стала героиней передачи «Звезды сошлись», на которой рассказала, что думает об отношениях отца. Девушка опровергла факт регистрации брака и подчеркнула, что её дядя, распространивший данные слухи - большой фантазёр. София заявила, что сама лично видела паспорт звёздного отца и никакой печати о регистрации брака со Светланой Корпухиной не видела. Пользователи посчитали слова дочери сомнительными, поскольку не нашли смысла врать родственнику Кузьмина.

София никак не прокомментировала выбор отца, девушка лишь подчеркнула разницу в возрасте влюблённых. Возможно, дочери стыдно за выбор папы. Пользователи предположили, что Софии было неудобно разговаривать на данную тему, вполне вероятно, что она не хочет верить, что её отец нашёл молодую девушку на старость лет. Ведь практически все браки с большой разницей в возрасте подвергаются критике и обвинениям в неискренности. София не хочет, чтобы её семья была в центре грязных обсуждений из-за нелепой выходки отца на старости лет, пишут пользователи.

Глядя на странный союз пожилого мужчины и молодой девушки, практически у всех складывается впечатление, что любовью там не пахнет – это чистый расчёт. Особенно, когда мужчина популярен, либо богат. Бытует мнение, что в чувствах мужчины можно не сомневаться, а вот девушка точно на его кошелёк смотрит. Скорее всего, София не хочет верить, что её разумный отец попался на такую удочку.