«Шмотки для престарелой тётки»: Сеть высмеяла внешний вид Наташи Королёвой

Сегодня, 03:18 \\ Шоу-бизнес

Возможно, именно из-за семейных проблем - 45-летняя «ягодка» опустила руки и превратилась в «сушенный финик».

Несмотря на давние разговоры про фиктивный брак и скоропостижный развод - Наташа Королёва и Сергей Глушко вместе уже 15 лет. Звездная пара растит единственного сына Архипа, но большую часть времени проводят на работе. В этом году Королёва отметила своё 45-летие, устроив грандиозный юбилейный концерт. Безусловно, в этот день рядом был любимый муж Сергей Глушко, который поздравил жену со знаменательным событием. Поклонники восхищались семейной идиллией звездной пары и похоже, невольно сглазили. После дня рождения певицы, что-то пошло не так, семейная ячейка стала трескаться по швам. Больше, чем обычно Наталья и Тарзан стали проводить время врознь. Тарзан полностью посвятил себя театру и стриптиз-шоу,а Королёва уехала на гастроли, взяв с собой любимую маму Люду. Именно тогда, фанаты заметили неладное в их сетевой жизни. Тарзан проявлял симпатию к актрисе Марии Горбань и даже выставил видео с ней у себя в Instagram. Одним из первых лайкал её посты в соцсетях и радостно улыбался на совместном фото.

Наташа Королёва перестала выставлять у себя совместные фото с мужем, и всё чаще была замечена в компании мамы и подруг. Забросив диету Королёва перешла на поедание тортиков, которые безусловно, оставили «черный» след на её фигуре. Наверняка Королёва находится в состоянии депрессии и переживает, за свою семейную жизнь.

Правда вместо того, чтобы бороться за своё счастье и попытаться преодолеть кризис в отношениях, певица «забросила» себя вовсе. Так недавно, сеть высмеяла внешний вид Наташи Королёвой, которая гуляла по Гамбургу. «Шмотки для престарелой тётки, Наташа Вам очень не идёт подобный прикид», «Наташа, что ты как кикимора одета», «А я пожалуй, с вами соглашусь. *** знает, что напялила Наташка на себя», «Что -то одета как-то не в тему», - комментировали пользователи сети.

Складывается впечатление, что после празднования 45-летия - Королёва смирилась с клеймом «баба-ягодка» и променяла шикарные наряды на колхозные балахоны.

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Автор - Ангелина Гордон
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