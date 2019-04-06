Крепкие только мышцы? Тарзан не может подарить Королёвой второго ребёнка

Проблема бездетности семьи, скорее всего, заключается именно в Сергее Глушко.

Пара Наташи Королёвой и Тарзана – одна из самых крепких, они женаты уже 16 лет. И, хоть Сергей называет сына Наташи Архипа своим, стоит учитывать, что молодые люди поженились через полтора года после рождения мальчика. А потому все же ходят слухи, что отцом сына Королевой может быть все же Игорь Николаев.

На семью не повлиял даже «бэби-бум» в российском шоу бизнесе, когда звёзды начали массово рожать детей, часто пользуясь даже услугами суррогатных матерей. И только Наташа с Сергеем остались в сторонке, продолжая наслаждаться друг другом. Скорее всего, проблема именно в Тарзане, именно он, возможно, не может подарить Королёвой второго ребёнка.

Но, даже если семья не пополняется из-за мужчины, может быть несколько причин. Во-первых, действительно, могут быть крепкими только мышцы и из-за переизбытка гормонов могла пострадать «мужская сила». Во-вторых, мстриптизер явно страдает чрезмерным самолюбием и, возможно, просто не хочет с кем-либо делить внимание супруги. В-третьих, его основной заработок в качестве стриптизёра с годами, естественно, стал приносить меньше прибыли. Вероятно, Глушко боится не прокормить второго малыша, так как привык ни в чём себе не отказывать, да и вынужден кормить не только Королёву с сыном, а ещё и её мать.