А «часики» тикают: «Молодящаяся» Валерия опозорилась стилем аля-Бузова

С нелепым «поцелуйчиком» 51-летняя певица собиралась дать жару на «Жаре».

Накануне премии «Жара» в Дубае певица Валерия, жена Иосифа Пригожина, опозорилась странным стилем, который очень напоминает «лук» аля-Бузова. Странные золотистые сандалии на ногах, красные брюки и фуражка, а между этими красными «пятнами» на стиле Валери белая футболка не по фигуре певицы с принтом красных губ.

«Сегодня фестиваль! Дадим жару!», – подписала на радостях скорого открытия церемонии «молодящаяся» певица.

Очевидно, что такое сочетание вещей, да ещё и с явным принтом от Ольги Бузовой, в виде этих красных губ, не подходит под общий стиль 51-летней певицы. Несоответствующий возрасту образ явно продемонстрировал желание певицы «хайпануть» на том, что сейчас модно. Хотя стиль Валерии нельзя назвать плохим, он как раз является для нее наиболее приемлемым, но такое резкое падение в образ 25-летних девочек просто опозорило солидную исполнительницу.

«Часики» Валерии всё тикают, и с каждым днём певица не молодеет, однако, скорее всего, она решила, что это не помеха. Несмотря на то, что внешний вид Ольги Бузовой часто высмеивается, Валерия не побрезговала стать частью клана «обузевших». Если бы звезда не копировала чужой стиль, а пришла в «своём», то, скорее всего, и реакция была бы соответствующая.