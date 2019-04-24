Грусть в глазах выдаёт: Фанаты заподозрили у Билана осложнения перелома

Плохой прогноз относительно травмы нельзя исключать, ведь певец сломал ногу в нескольких местах.

После тяжелого перелома Дима Билан находится на стадии реабилитации. Артист много гуляет на свежем воздухе, часто выкладывает фотографии на природе, но и не забывает о своих фанатах, поэтому все равно продолжает выступать на концертах. Недавно он выставил очередное фото в социальной сети, которое не могло остаться незамеченным. Фанаты заподозрили у Билана осложнения перелома, ведь поникший вид и грусть в глазах выдавали какую-то обеспокоенность в душе.

Напомним, несколько месяцев назад Дима Билан поскользнулся на льду перед собственным домом. Результат – тяжелый перелом ноги в нескольких местах. После инцидента артист был срочно госпитализирован в больницу, где ему сделали рентген и наложили шину. Но даже это не помешала ему снова выйти на сцену. Уже буквально через пару недель Билан с помощью «лошадиной дозы» обезболивающих выступал на своих концертах. Не исключено, что такое халатное отношение к своему здоровье может серьезно отразится на его самочувствии в будущем.