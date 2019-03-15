«Я без морщин, без седины и белыми зубами» - Гузеева ответила на подозрения в пластике

Сегодня, 16:12 \\ Шоу-бизнес

Слишком много «сделано» во внешности артистки, а ведь без этого она была бы красивее, считают ее фанаты.

 Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева привыкла на передаче вести себя грубо, а порой и хамить своим гостям, но при этом телесваха очень остро переживает любую критику от поклонников у себя на странице в соцсети. Под одним из новых фото Гузеевой поклонник заметил, что в ее внешности действительно много «сделано», хотя сама Лариса «красивая по природе». Фанат предположил, что ведущая легла под нож хирурга только потому, что сейчас это так модно: «Все туда, и я туда».

 Казалось бы, наиболее мягкое и деликатное замечание, которое только можно было придумать, на «Давай поженимся!» сама Гузеева могла оскорбить человека куда более жесткими высказываниями. На что же оскорбляться здесь? Но Лариса, вместо того, чтобы поблагодарить комментатора за комплимент, что она «красивая по природе», ответила на подозрения в пластике достаточно резко и даже грубо. «Вас корёжит, что я без морщин, без седины и с белыми зубами? Ну так и вы следите за собой, а не причитайте по другим» - пишет Гузеева. В итоге так и не ясно, делала ли звезда пластику или же просто «следит за собой» безоперационными методами, но точно ясно, что вежливости ее на 60-м году жизни так никто и не научил.

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Автор - Твардовская Нина
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