Королёва не простит: Тарзан из-за романа с Горбань может оказаться «на улице»

Разгульный образ жизни и череда любовниц Глушко могут подтолкнуть певицу на крайние меры.

Судя по последним слухам в сети, семья Наташи Королёвой и Сергея Глушко переживает не лучшие времена. Пара вместе более 15 лет и, очевидно, за долгие годы семейной жизни страсть утихла, а единственный сын, который мог спасти союз уже вырос. К тому же, на фоне кризиса среднего возраста Тарзан уже начал «заглядываться» на молоденьких коллег: на днях появились слухи о возможном романе Глушко и Марии Горбань. Судя по всему, пока Королёва спасает карьеру, Глушко скучать не собирается, оказывая неоднозначные знаки внимания молодой актрисе. Тем не менее, расплата уже не за горами. Очевидно, Королёва не простит измену мужа, и Тарзан из-за романа с Горбань может оказаться «на улице».

Так, в соцсети Глушко поделился «праздничным» снимком с шашлыков на даче. Примечательно, что праздник Тарзан встретил в одиночестве, лёжа в гараже. Судя по всему, Королёва «выставила» мужа с семейного праздника. Не исключено, что Наташа таким образом могла «наказать» супруга за «разгульный» образ жизни, тем самым намекнув о возможных последствиях, в случае продолжения интрижки с любовницей.