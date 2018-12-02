Замуж за шейха? Бузова может начать в Дубае «охоту» на богатых мужчин

Горы денег и высокий статус — главные причины стать женой статного красавца в Эмиратах.

Ольга, как и многие «звёзды» отправилась на третий музыкальный фестиваль «Жара», который проводится в крупнейшем городе ОАЭ — Дубае. Знаменитая певица будет участвовать в многочасовой музыкальной программе. Специально для гостей прямо на берегу Персидского залива будет установлена сцена на открытом воздухе.

Личная жизнь Бузовой всегда привлекала множество взглядов фанатов. После скандального развода телеведущей с футболистом Дмитрием Тарасовым, Ольга так и смогла найти «того самого» для счастливой семейной жизни.Однако, певица не спешит отчаиваться. Девушке часто приписывали романы, которые быстро заканчивались.

Дубай знаменит не только пляжами и шоппингом, одной из причин приезда в Эмираты для прекрасного пола являются богатые мужчины. Выйти замуж за шейха – тренд для многих девушек, жаждущих приключений и восточной сказки. Нередко такие сказки случались в реальности, простые девушки превращались в настоящих принцесс.

Возможно, что, помимо участия в фестивале, Бузова может начать «охоту» на богатых мужчин в Дубае ради начала новой сказочной жизни. Если она, действительно, сможет покорить сердце одного из шейхов, то он также сможет помочь ей музыкальном развитии, спонсируя концерты и рекламу.

Кто знает, может Бузова перестанет петь и покинет Россию из-за нового мужа, который будет способен обеспечивать её всю жизнь.



