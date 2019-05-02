Месть Собчак? Бузова, SLAVA и Барановская могли встретиться ради «наказания» Ксении

Сегодня, 02:59 \\ Шоу-бизнес

Неужели они решили дать ответный удар по чести и совести телеведущей за унижение Ольги в «Осторожно, Собчак!».

Бузова недавно стала очередной «жертвой» скандальной телеведущей Собчак, которая отсняла новый выпуск программы «Осторожно, Собчак!» на YouTube канале. Как ни странно, но Ольгу решила защитить популярная певица Slava, которая сообщила в своём instagram, что Ксения «зазвездилась» и не знает чувство совести.

В instagram историях Ольги, она показала с кем встретилась в аэропорту. «Я всегда мечтала иметь мужчину-защитника, а получила женщину-защитницу с мужским голосом», - Бузова сказала на видео вместе с певицей Slava. После этого она повернула камеру на телеведущую и многодетную маму Юлию Барановскую.

Возможно, что девушки собрались для съёмок нового шоу, которое будет способно также унизить и задеть Ксению, ради справедливости. В новом выпуске «Осторожно, Собчак!» телеведущая задавала Ольге провокационные вопросы, которые смогли довести до слёз певицу.

Бузова, Slava и Барановская могли встретиться ради «наказания» Ксении. По предположениям, Юлия могла бы договориться с продюсерами и решить вопрос с помещением, а Ольга и Slava участниками. Возможно, что такая месть Собчак будет составлять разоблачающее интервью с фактами, которыми никто не знает. Подобные откровения могут привести к тому, что от Ксении отвернуться все фанаты, она потеряет былую популярность и заработок. Впрочем, не исключено, что тому есть и другая причина.

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Автор - Дарина Ваулова
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