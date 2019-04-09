«Родила для огурцов!»: Королёва упрекнула мать за попытки приучить к труду

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

«Жарить шашлычки» – единственное занятие, на которое согласна певица во время отдыха загородом.

В последнее время Наташа Королева стала слишком много времени проводить с матерью, и речь идет не только о выходных днях. Теперь певица снимает с ней короткие юмористические видео и постоянно показывает в социальных сетях. Кроме того, они вместе приняли участие в съемках весеннего концерта «Удачные песни».

Недавно в микро-блоге артистки появился новый ролик, в котором Королева упрекнула мать за попытки приучить к труду. Естественно, это была разыгранная шутка, но все выглядело слишком натурально, что такая ситуация вполне могла произойти в реальной жизни. Людмила Ивановна принесла в дом рассаду с намеком, что у них появился повод для будущей поездки на дачу. «Родила для огурцов!», – возмутилась Наталья, считающая, что она из того поколения, которое на даче может только «жарить шашлычки».

Какие на самом деле отношения в семье, неизвестно. Но, судя по тому, как Королева успешно продвигает мать в суровом мире шоу-бизнеса, у них достаточно близкие отношения, и звездная дочь готова помочь своей матери снова стать популярной даже в 73 года.

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Автор - Александра Рождественская
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