«Роскошный побег»: Почему Петросян экстренно покинул РФ бизнес-классом выяснили фанаты

Сегодня, 17:54 \\ Шоу-бизнес

Слухи о беременности любовницы юмориста подтолкнули его к смене места жительства, решили в сети.

В своем профиле Instagram популярный российский юморист Евгений Петросян опубликовал фотографию, которую подписал: «Полетел подальше от вранья и фальши. Очередная атака «небылиц в лицах». И, самое главное, у нас уже складывается тенденция: всё безнаказанно!». Многие предположили, что внезапный перелет может быть спровоцирован волной слухов о том, что РПЦ отказалась развенчать юмориста с бывшей супругой Еленой Степаненко. Однако, не все поклонники согласны с такой версией. «Та Ваганыч просто решил сбежать из страны из-за беременной любовницы. И устроил себе роскошный побег, не абы как, а бизнес-классом», - предположил один из подписчиков артиста. 

Стоит напомнить, что возлюбленной Петросяна считается Татьяна Брухунова - личный ассистент юмориста. После официального расторжения брака, Евгений и Татьяна стали появляться в обществе вместе, однако на своем романе внимание предпочитают не акцентировать. Недавно помощница юмориста в своем Instagram опубликовала снимок, из-за которого фанаты и предположили, что Татьяна находится в интересном положении. Однако насколько это правда, удастся узнать лишь спустя некоторое время.

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Автор - Маргарита Фрет
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