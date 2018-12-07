Топалов довёл? Тодоренко из-за проблем с мужем срывает злость на матери

Сегодня, 19:31 \\ Шоу-бизнес

Напряжённые отношения в семье, жёстки график и заботы о сыне могли спровоцировать у ведущей нервный срыв.

 Как известно, в последнее время Регина подвергается особой критике со стороны общества: недостатки внешности, плохое материнство, провальный брак и трудности на работе. Не исключено, что от волны негатива ведущая могла буквально сбежать на отдых в Турцию в компании матери и сына. Уже который день Регина делится с фанатами яркими снимками и роликами из отпуска. Так, сегодня ведущая похвасталась в сторис роскошным обедом, который лично приготовил известный шеф-повар прямо в номере Тодоренко.

 Однако, как оказалось, даже на отдыхе Регине не избежать негатива в её сторону. В момент, когда ведущая изощрялась в комплиментах повару её мама высказалась о накопившемся мусоре в номере. «Мама, че ты все время выступаешь?», — с претензией заявила ведущая. Возможно, Топалов настолько довёл Регину, что из-за проблем с мужем артистка стала срывать злость на матери. Как бы там ни было, а в таком состоянии ведущая рискует не только ухудшить своё здоровье, но и навредить маленькому сыну, ведь, как известно, дети всегда чувствуют негатив от матери.

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Автор - Лера Тихомирова
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