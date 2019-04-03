Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и музыкант Джо Джонас тайно поженились

Сегодня, 18:07 \\ Шоу-бизнес

Возлюбленные не стали делать из свадьбы громкое событие.

Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк старшей дочери лорда Эддарда Старка из Винтерфелла и его жены Кейтилин Старк в культором сериале «Игра престолов», накануне тайно вышла замуж за участника музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонаса. Молодожены приняли решение провести церемонию бракосочетания в кругу близких друзей, не оповещая журналистов. Софи и Джо обручились еще в 2017 году, но только сейчас пришло время для официальной церемонии.

Закрытая свадебная церемония состоялась в Лас-Вегасе, после выступления братьев Джонас на премии Billboard Music Awards. Как уточняют журналисты, свадьба обошлась новобрачным в 600 долларов. Влюбленную пару венчал артист, переодетый в Элвиса Пресли, а на пальцы они надели конфеты в виде колец. После церемонии супруги прямо в одежде прыгнули в джакузи.

Софи Тейлор можно будет увидеть в 4 серии 8 сезона, которая выйдет 5 мая. 14 апреля состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов». Фанаты с нетерпением ждут финала сериала.

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Автор - Маргарита Фрет
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