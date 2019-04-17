Все ушло на «пластику» Даши? Пынзарь пытается срочно найти дополнительный заработок

Сегодня, 19:29 \\ Шоу-бизнес

Сергей начал читать книгу, которая должна помочь ему создать новый бизнес.

 Прошло уже около недели с тех пор, как бывшая звезда скандальной телепередачи «Дом-2» Дарья Пынзарь сделала пластическую операцию на лице. Теперь она проходит реабилитацию и до сих пор ходит с бинтом. По всей видимости, чтобы супруге было легче ждать результата, Сергей Пынзарь увез ее и детей в Турцию. Казалось, что сейчас супруги отдыхают, совершенно не задумываясь ни о каких проблемах. Однако оказалось, что это совсем не так.

 По всей видимости, сейчас глава семейства срочно пытается найти дополнительный заработок. Это стало понятно после того, как Даша Пынзарь опубликовала утром на личной странице в Instagram «сторис», где показала завтрак своего мужа. В кадр попала книга, которую он, по всей видимости, сейчас сделал для себя настольной.

По обложке стало понятно, что это книга «Поднимите свой финансовый IQ» от автора Роберта Тору Кийосаки. Похоже, все сбережения, которыми владели супруги, ушли на «пластику» Дарьи, так что сейчас Сергею приходится думать, где взять денег, чтобы продолжить отпуск в Анталье.

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Автор - Мартина Корф
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