Ксения Бородина рассказала, как работа на «Дом-2» изменила ее жизнь

Телеведущая уверена, что научилась оценивать проблемы в отношениях и знает, как с ними бороться.

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина вот уже 15 лет принимает участие в создании отношений на скандальном реалити-шоу «Дом-2». Она призналась, что это оставило большой отпечаток на ней и рассказала, как работа на «Дом-2» изменила ее жизнь. За это время она ощутимо изменилась, стала матерью и создала семью с бизнесменом Курбаном Омаровым.

Наблюдая за другими парами Бородина разработала свод правил, которые могут стать залогом счастливой семейной жизни. По мнению Ксении, ошибки в отношениях всегда одинаковые и обратила внимание на то, что женщине в отношениях нужно чувствовать, что ее любят, а мужчине чтоб его уважали. Ведущая убеждена, что даже самые крепкие пары переживают кризис в отношениях и это значит только то, что над отношениями надо усердно работать каждый день.

Несмотря на то, что «Дом-2» славится скандальной репутацией, Бородина уверена, что способствует развитию отношений влюбленных на реалити-шоу, и у нее перед глазами имеются положительные примеры пар, которые покинули проект, но продолжают счастливо жить вместе. Также Ксения посоветовала без жалости заканчивать отношения с человеком, если планов на дальнейшую совместную жизнь построить не получается.