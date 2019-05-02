Зеленский не одобрит: Галкин опозорился незнанием украинского языка

Комик и не подозревал, что написанное им слово не существует в «братском» языке.

Сейчас Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой отдыхают на море. Комик уже успел выставить несколько фотографий в воде, но Примадонна не стала делиться этой новостью со своими подписчиками. На одной из последних «сторис» мужчина заснял, как большое количество птиц поют в вечернем небе. Видимо, Галкин настолько хотел похвастаться, что решил подписать видео на украинском языке. Вместо того, чтобы действительно удивить поклонников своим всесторонним развитием, Галкин, наоборот, опозорился незнанием украинского языка.

Слова «поють» в украинском языке нет. Если Галкин хотел написать «поют», то перевод бы звучал совсем иначе – «співають». Но артисту не пришло в голову перепроверить написание в словаре, и тогда никакого инцидента не было бы. Очевидно, что безграмотность по отношению к «братскому» языку не одобрит Владимир Зеленский, которого так яростно поддерживает российский комик.

Напомним, Зеленский и Галкин – давние друзья и коллеги. Раньше они часто выступали на программах, были главными судьями на шоу «Рассмеши смешного» и вместе появлялись на «Голубом огоньке». Теперь Владимир «ушел в политику» и не исключено, что в скором времени Максим также попробует себя в новой сфере деятельности.