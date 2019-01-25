Дикая амазонка в «хорошей форме». Эвелина Блёданс вышла на «весеннюю охоту» за женихом

50-летняя женщина могла недавно расстаться со своим любовником, но желание иметь крепкую семью заставляет «привлекать к себе внимание».

Уже давно Эвелина Блёданс удивляет своих подписчиков порой странными выходками как для матери двух сыновей. Буквально сегодня с утра Эвелина «порадовала» подписчиков в Instagram зарядкой, или как сказала сама знаменитость «спортивной гимнастикой», в слегка откровенном внешнем виде. Многие подписчики, восхищающиеся женщиной, высмеяли её «хорошую форму» и прыжки в этом откровенном виде прямо в Царицыно.

Вероятно, мать-героиня вышла на «весеннюю охоту» за будущими женихами, потому что, как сообщают СМИ, с некоторых пор у женщины не ладится со второй половинкой. С сентября 2017 Блёданс официально является разведёнкой и матерью-одиночкой, так как чуть ранее звезда рассталась со своим третьим мужем Александром Сёминым.

Дикая амазонка, скорее всего, уже давно страдает от отсутствия полноценной личной жизни. Звезда, ударившись в благотворительную деятельность, вероятно, временами забывала о себе, что только показало важность иметь рядом сильное мужское плечо, на которое бы Эвелина с сыном могли всецело опереться.