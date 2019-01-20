Шишкова имитирует любовь к дочери от Тимати – Фанаты

Сегодня, 15:18 \\ Шоу-бизнес

Холодность матери в отношении Алисы заметили многие ее фолловеры и сделали свои выводы.

 Практически любая женщина мечтает о дочери, но не у всех получается или найти подходящего мужчину, или забеременеть в принципе. Модели Алёне Шишковой повезло трижды – ее дочь Алиса родилась здоровой, и растет умной и красивой девочкой, при этом ее отец, состоятельный репер и продюсер Тимати, души в девочке не чает. Казалось бы, ничего не мешает Шишковой дарить девочке материнскую любовь, вот только фанаты заметили, что она относится к девочке как-то холодно.

 «Почему-то больше верится в любовь между внучкой и бабушкой, чем между мамой и дочкой», - написал один из подписчиков Алёны под ее последним фото с Алисой. Как видно, на снимке девочка выглядит слегка растерянной, будто не привыкла что мать проводит с ней время, а лицо Шишковой и вовсе ничего не выражает. Да, из-за работы мать вынуждена отдавать девочку к отцу и его матери, но почему бы при встрече проявить к малышке хоть немного нежности, как это делают все любящие матери? Из-за безэмоциональности экс-супруги репера складывается впечатление, что Шишкова имитирует любовь к дочери от Тимати, а Алиса ей нужна только ради денег от ее отца. Впрочем, возможно это впечатление ложное, а Алёна просто стесняется проявлять любые эмоции.

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Автор - Твардовская Нина
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