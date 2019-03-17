А как же Мия?: Гагарина рискует оказаться в больнице из-за «анорексии»

Сегодня, 11:14 \\ Шоу-бизнес

Сильная худоба доводит певицу до страшной болезни, из-за которой организм Полины может не выдержать.

 Недавно известная исполнительница улетела отдыхать в Дубай вместе со своей семьей. На своей страничке в социальной сети в Instagram Гагарина опубликовала фотографию, сделанную ее супругом, на фоне пальм. Однако можно увидеть не только красивую и счастливую исполнительницу, но и то, как она буквально «тает на глазах». Сильная худоба может привести к страшнейшим осложнениям и последствиям, а вот на снимке, можно предположить, артистку уже имеет первые признаки заболевания анорексией.

Пользователи в сети тоже не восхитились публикацией, а наоборот, ужаснулись внешним видом Полины. Многие даже раскритиковали ее супруга за то, что фотограф выбрал не тот ракурс и манеру съемки.

«Полина, ужасная худоба, до гроба доведет, вы не думаете?», «Лицо проваливается, анорексия уже у порога», «Очень костлявая», «Зачем себя так уродовать? У вас первые признаки анорексии, к врачу нужно», - возмущаются пользователи.

Действительно, Гагарина рискует оказаться в больнице из-за «анорексии», от которой достаточно тяжело вылечится. Анорексия считается самым опасным заболеванием, имеющее очень серьезные последствия для здоровья и всего организма. Чаще всего от этой болезни страдают те люди, которые очень хотят быть красивыми, но вряд ли шикарную Гагарину волновал именно этот момент.

Саму Полину, видимо, устраивает ее фигура и она даже не замечает того, что ее организм, из-за возможных голоданий и диет, страдает и слабеет с каждым разом. А как же Мия? Гагарина даже не задумывается о том, что будет с наследницей, если ее мать окажется в клинике или же организм не сможет выдержать таких «издевательств».

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Автор - Екатерина Браун
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