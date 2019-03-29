Чтобы не мешали? Лобода «бросила» детей ради отдыха с новым любовником - сеть

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Занятая «отношениями» мать предпочла провести свой отпуск с избранником наедине друг с другом, не отвлекаясь на материнские обязательства, считают пользователи.

Известная украинская певица Светлана Лобода отправилась набираться сил перед очередным своим туром. На своей страничке в социальной сети Instagram в разделе Stories исполнительница опубликовала видеоролик, на котором можно увидеть роскошный накрытый стол для гостьи, а сам вечер будто будет проходить в маленьком семейном кругу. Однако, как можно заметить, Лобода не стала брать с собой в путешествие своих наследниц, а по мнению многих, она отправилась не одна.

Сама артистка старается не афишировать свою личную жизнь, детей и своих избранников она старается держать в тайне. Сейчас же по мнению подписчиков, артистка имеет отношения, правда, пока не ясно, кем именно является ее избранник, но на в отпуск артистка отправилась вместе со своим возлюбленным.

«А вы отдыхаете не одна?», «Уехала набираться сил с новым избранником, а дети дома? «А дети то, где, опять уехала и сплавила куда-то?» - пишут пользователи.

По предположению в сети, Лобода «бросила» детей ради отдыха с новым любовником. Не взяла, чтобы не мешали наслаждаться тишиной и «любовью»? Действительно, ведь отдых не получится, если лететь вместе с двумя наследниками, ведь за ними нужно следить, ухаживать, заниматься.

Недавно Лободу раскритиковали за то, что ее младшая дочь Тильда и вовсе «пропала», а вторая наследница частенько позирует в ее микроблоге. Пользователи озадачились и решили, что Светлана отдала ребенка на воспитание ее отцу, а сама выбрала карьеру и гастролирование по всему миру.

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Автор - Екатерина Браун
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