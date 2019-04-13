Тайное становится явным: Бородина отказалась от участия в шоу Собчак, боясь огласки своих «грязных делишек»

Фанаты решили, что Ксении есть что скрывать и она опасается разглашения своих секретов.

Ксения Бородина сама себя «под монастырь подводит». Недавно призналась фанатам, что ни за что не согласилась бы на участие в шоу - «Осторожно, Собчак». Якобы Собчак и так знает ее как родную, потому она не видит в этом смысла.

Стоит заметить, что Бородина и Собчак никогда не были близкими подругами, между ними часто происходили склоки и конфликты. В некоторых случаях между телеведущими даже происходили драки, а невольным зрителям подобного приходилось разнимать девушек, прикладывая при этом неимоверные усилия.

И наверняка, если бы Бородина не отказалась от роли гостьи в шоу Собчак, та не упустила бы возможности переворошить все «грязное белье» Ксении, чтобы публично унизить, оскорбить и высмеять телеведущую.

Несмотря на это, фолловеры девушки уверены, Бородина отказалась от участия в шоу Собчак, боясь огласки своих «грязных делишек». И несмотря на то, что она постоянно создает видимость своей порядочности и честности, поклонники Ксении давно поняли, что она совсем не та, за кого себя выдает.

Тайное всегда становится явным, как хорошо бы Ксения не скрывала свои секреты, рано или поздно они все равно вырвутся наружу, а уж с помощью Собак или нет, будет известно позднее.

Стоит отметить, что очередной конфликт Собчак и Бородиной случился на премии МУЗ-ТВ, телеведущих едва ли не пришлось вновь разнимать. Ксения Собчак тогда задала несколько вопросов своей бывшей коллеге, Ксении Бородиной. После этого в Сети она повернула информацию против самой Ксении.