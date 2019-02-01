«Семейного счастья не жди»: Экстрасенс рассказала о судьбе Ани Лорак после расставания с мужем

«Измены будут преследовать всю жизнь», - специалист заявила, что певица не сможет быть счастлива в браке из-за сильной ворожбы.

Разлад в семье Ани Лорак начался еще летом прошлого года. Тогда еще муж Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен с некой киевской тусовщицей Яной Беляевой. С тех пор скандал вокруг звездной пары только начал набирать обороты. По заявлению СМИ брак между молодыми людьми был расторгнут только в феврале 2019 года.

Экстрасенс рассказала о судьбе Ани Лорак после расставания с мужем. Специалист считает, что девушка никогда не сможет найти себе достойного мужчину. «Все женихи, которые будут появляться на ее пути будут такими же, как и Мурат» - экстрасенс утверждает, что на девушку наложена сильная ворожба, из-за которой ей будет очень тяжело устроить семейную жизнь.

«Кто-то из недоброжелателей порчу навел!» - по словам гадалки, последующие браки Лорак обречены на развод: «Будут так же изменять и предавать, этого не изменить». Страшная ворожба была проведена каким-то профессионалом и подействовала в полную силу, заявляет гадалка.

Развод был чьим-то спланированным ходом, чтобы отнять счастье у певицы, заявляет экстрасенс – семейного счастья не жди.

Чтобы снять этот сглаз, гадалка советует Каролине отправиться в монастырь на некоторое время и побыть там одной, подальше от вездесущих глаз общественности. «Это может помочь ей снять ворожбу и сделать шаг навстречу новой жизни», - сделала свое заключение гадалка.