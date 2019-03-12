Скрывает побои? Собчак могла стать «жертвой» злости Богомолова из-за воссоединения с Виторганом

Сегодня, 09:43 \\ Шоу-бизнес

Недельные сдвиги в планах Ксении, а также отсутствие фотографий и видео с лицом телеведущей может навести на мысль, что ей есть, что скрывать.

Сегодня знаменитая российская телеведущая бывшая участница в гонки за право стать президентом РФ должна была опубликовать новую серию программы «Осторожно, Собчак!». Однако, на своей странице в instagram девушка объявила подписчикам, что новое интервью будет опубликовано на следующей неделе, потому что сейчас она в отпуске.

Находясь в отпуске, Собчак часто радует фанатов короткими видео и фото в историях своего Instagram. Сейчас же такого не наблюдается. Ксения лишь опубликовала несколько рекламных роликов на новую песню Филиппа Киркорова.

Такое поведение не свойственно телеведущей. Скандальная личность Ксении всегда чётко следует своим планам и расписанию, только в крайних случаях она могла себе такое позволить.

Можно предположить, что Ксения пытается что-то скрыть от фанатов и общественности. Недавно Собчак отдыхала со своим маленьким сыном Платоном и супругом Мксимом Виторганом, с которым они не живут вместе уже давно.

Телеведущая начала роман с известным режиссёром Константином Богомоловым. Ему могло не понравиться подобное «воссоединение» семьи. Собчак могла стать «жертвой» злости Богомолова из-за воссоединения с Виторганом.

Скрывает побои под «маской» неожиданного недельного отпуска, так можно подумать, если хорошо обдумать сложившуюся ситуацию. Впрочем,не исключено, что тому есть и другая причина.


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Автор - Дарина Ваулова
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