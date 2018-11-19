12-летнюю дочь Джоли и Питта приняли за мальчика

Сегодня, 07:26 \\ Шоу-бизнес

Биологическая дочь Джоли и Пита, 12-летняя Шайло, попала в объектив папарацци. Подросшую девочку многие сначала приняли за мальчика. Дочь звездных родителей предпочитает мужской стиль в одежде и короткие стрижки.

 

 В Сети обсуждают повзрослевшую дочь актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта. Мать девочки давно заявила, что Шайло выразила желание быть похожей на мальчика. Джоли не стала препятствовать самовыражения дочери.

С возрастом склонности ко всему мужскому в стили у ребенка не прошли. Папарацци запечатлели 12-летнюю Шайло, когда она шла на урок музыки. Девочка была одета в светло-серую толстовку и темно-серые спортивные брюки, за плечами рюкзак. При этом дочь Джоли и Питта выглядит счастливой.

 Шайло шла по улицам Лос-Анджеллиса в сопровождении преподавателя по игре на гитаре, но без охраны. В Сети предположили, что Джоли сочла дочь уже достаточно взрослой, чтобы отпускать ее самостоятельно.

После развода все дети Джоли и Питта живут с матерью, но вопрос с опекой окончательно не закрыт. Интернет-пользователи, которые приняли 12-летнюю Шайло за мальчика, отметили, что девочка с возрастом становится все больше похожа на отца. Поэтому они решили, что она сейчас особенно нуждается в общении с Бредом Питтом и его поддержке.

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Автор - Мария Титова
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