12-летнюю дочь Джоли и Питта приняли за мальчика

Биологическая дочь Джоли и Пита, 12-летняя Шайло, попала в объектив папарацци. Подросшую девочку многие сначала приняли за мальчика. Дочь звездных родителей предпочитает мужской стиль в одежде и короткие стрижки.

В Сети обсуждают повзрослевшую дочь актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта. Мать девочки давно заявила, что Шайло выразила желание быть похожей на мальчика. Джоли не стала препятствовать самовыражения дочери.

С возрастом склонности ко всему мужскому в стили у ребенка не прошли. Папарацци запечатлели 12-летнюю Шайло, когда она шла на урок музыки. Девочка была одета в светло-серую толстовку и темно-серые спортивные брюки, за плечами рюкзак. При этом дочь Джоли и Питта выглядит счастливой.

Шайло шла по улицам Лос-Анджеллиса в сопровождении преподавателя по игре на гитаре, но без охраны. В Сети предположили, что Джоли сочла дочь уже достаточно взрослой, чтобы отпускать ее самостоятельно.

После развода все дети Джоли и Питта живут с матерью, но вопрос с опекой окончательно не закрыт. Интернет-пользователи, которые приняли 12-летнюю Шайло за мальчика, отметили, что девочка с возрастом становится все больше похожа на отца. Поэтому они решили, что она сейчас особенно нуждается в общении с Бредом Питтом и его поддержке.