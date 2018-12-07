Роман Капаклы из «Дома-2» лишился зубов

Молодой участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы добровольно лишился зубов. Звезда телестройки решил заняться не только внешним видом, но и своим здоровьем. Капаклы избавился от зубов мудрости, позже установит брекеты.

Роман Капаклы из «Дома-2» рассказал своим подписчикам о том, как лишился зубов. Вслед за своей возлюбленной, Мариной Африкантовой, он занялся своими зубами. В клинике стоматологии Роману посоветовали удалить зубы мудрости, а также исправить прикус с помощью брекетов.

Удаление зуба мудрости у звезды «Дома-2» было сопряжено с осложнением. Дело в том, что корни таких зубов зачастую оказываются искривлены. Именно с этой проблемой пришлось столкнуться лечащему врачу Капаклы. Но удаление прошло успешно. А сам роман назвал себя «выжившим».

Роман Капаклы посоветовал своим подписчикам не откладывать визиты к стоматологу, так как дефекты приводят к преждевременному разрушению зубов, а также к головным болям и другим проблемам со здоровьем.