Роман Капаклы из «Дома-2» лишился зубов

Сегодня, 06:29 \\ Шоу-бизнес

Молодой участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы добровольно лишился зубов. Звезда телестройки решил заняться не только внешним видом, но и своим здоровьем. Капаклы избавился от зубов мудрости, позже установит брекеты.

 Роман Капаклы из «Дома-2» рассказал своим подписчикам о том, как лишился зубов. Вслед за своей возлюбленной, Мариной Африкантовой, он занялся своими зубами. В клинике стоматологии Роману посоветовали удалить зубы мудрости, а также исправить прикус с помощью брекетов.

 Удаление зуба мудрости у звезды «Дома-2» было сопряжено с осложнением. Дело в том, что корни таких зубов зачастую оказываются искривлены. Именно с этой проблемой пришлось столкнуться лечащему врачу Капаклы. Но удаление прошло успешно. А сам роман назвал себя «выжившим».

Роман Капаклы посоветовал своим подписчикам не откладывать визиты к стоматологу, так как дефекты приводят к преждевременному разрушению зубов, а также к головным болям и другим проблемам со здоровьем.

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Автор - Мария Титова
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