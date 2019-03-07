Интим важнее отношений? Ольга Орлова могла отвергнуть богатого ухажера

Вчера, 23:00 \\ Шоу-бизнес

Прекрасного отношения и шикарных ухаживаний для ведущей, видимо, оказалось недостаточно.

Ольга Орлова сегодня обратилась к поклонницам с пикантным вопросом: «Стали бы вы встречаться с мужчиной, чьё отношение к вам было бы прекрасным, но в постели бы он вас не устраивал?».

По словам ведущей «Дом-2», вопрос возник не из пустоты – они очень долго дискутировали с подругами на тему важности интимной близости в отношениях и, похоже, не пришли к единому мнению. Судя по формулировке вопроса, для Ольги Орловой все же интим важнее отношений. К слову, совсем недавно одинокая телеведущая похвасталась шикарным букетом алых роз, который, по словам подруг, ей подарил загадочный воздыхатель.

Букет она приняла, но вот романтические ухаживания, видимо, не переросли в бурный роман - помимо самой Ольги в ее постели до сих пор находятся только любимые собаки. Не исключено, что Орлова могла отвергнуть богатого ухажера из-за пикантного «пунктика» и, не сумев побороть свою страсть, продолжает страдать от одиночества.

Поделиться новостью:
Автор - Диана Минина
Главное за неделю

Роковая пластика: Отекшая Королева стала не похожа на саму себя

 Последнее хирургическое вмешательство очень изменило лицо певицы.

45 - баба НЕ ягодка опять: Возможная беременность Королёвой от Тарзана может закончиться осложнениями

 Возраст, грядущая менопауза и слишком активный образ жизни не позволят звезде выносить...

Любовнице это не понравится: Церковь не разрешила Петросяну развенчать брак со Степаненко

Как оказалось, юмористы по церковным меркам навсегда останутся мужем и женой.

Сразу после филлеров: Караулова выставила Ляйсан Утяшеву в неприглядном свете

 Гимнастка Ляйсан Утяшева, в погоне за «молодильным яблочком» - перекроила себя до...

Продалась Абрамову! Наташа Королева боится народного осуждения

 Наташа Королева после публикации в поддержку Микеллы Абрамовой закрыла возможность...

Земля круглая! Игорь Николаев переехал в Майями, чтобы скрыться от любовницы

Фолловеры уверены, что переезд музыканта напрямую связан с его женщинами.

Ляйсан Утяшева может стать причиной скандала Павла Воли с Демисом Карибидисом

 В сети заметили, что Демис Карибидис провоцирует Павла Волю на ревность.

В долгах как в шелках? Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы

Фанаты считают, что Даша отказалась от замужества по причине задолженностей благоверного.

Сбежит от Тарзана? Королёва после слухов о разводе намекнула на переезд в Украину

 Измены мужа или провальная карьера могли подтолкнуть певицу на крайние меры.

Хочет как Королева! Проскурякова ляжет под нож ради любви Николаева

Жена Игоря Николаева хочет, чтобы муж её полюбил так, как когда-то Наташу Королеву.

Жесткий или Жестокий? В сети вспомнили, как Елена Воробей чуть не лишилась жизни из-за дяди Алсу

«Дядя Алсу принялся меня душить…» - так пародистка чуть не лишилась воздуха после удачной...

Карьера дороже дочери? Алсу намеренно опозорила дочь ради участия в Евровидении

Фанаты решили, что певица ради конкурса осознанно «насолила» дочери и добилась скандала.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ