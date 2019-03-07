Интим важнее отношений? Ольга Орлова могла отвергнуть богатого ухажера

Прекрасного отношения и шикарных ухаживаний для ведущей, видимо, оказалось недостаточно.

Ольга Орлова сегодня обратилась к поклонницам с пикантным вопросом: «Стали бы вы встречаться с мужчиной, чьё отношение к вам было бы прекрасным, но в постели бы он вас не устраивал?».

По словам ведущей «Дом-2», вопрос возник не из пустоты – они очень долго дискутировали с подругами на тему важности интимной близости в отношениях и, похоже, не пришли к единому мнению. Судя по формулировке вопроса, для Ольги Орловой все же интим важнее отношений. К слову, совсем недавно одинокая телеведущая похвасталась шикарным букетом алых роз, который, по словам подруг, ей подарил загадочный воздыхатель.

Букет она приняла, но вот романтические ухаживания, видимо, не переросли в бурный роман - помимо самой Ольги в ее постели до сих пор находятся только любимые собаки. Не исключено, что Орлова могла отвергнуть богатого ухажера из-за пикантного «пунктика» и, не сумев побороть свою страсть, продолжает страдать от одиночества.