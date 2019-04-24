«Вместо подбородка повредили мозг?» – Фанаты заметили у Пынзарь проблемы с речью

Вчера, 21:38 \\ Шоу-бизнес

То ли женщина до сих пор восстанавливается после операции, то ли пришло время заняться своим образованием.

Не так давно Дарья Пынзарь в очередной раз легла на операционный стол, чтобы сделать еще одну операцию. На этот раз она решилась улучшить внешний вид своего подбородка, который, по ее мнению, не достаточно острый и подтянутый. Женщина всегда отличалась достаточно пухлыми щеками, которые ее только украшали, но худое лицо ее привлекает намного больше. Теперь у звезды «Дома-2» восстановительный период, только проводит она его не дома, а на отдыхе за границей. Она постоянной выкладывает фотографии с супругой, но последняя из них ее только опозорила.

В самом снимке нет ничего странного, но внимание нужно обратить на запись под ним. Дарья написала: «Не успел моргнуть в тот момент, когда любимая втянулась в кадре? Твои проблемы. p.s. Любящая жена». Фанаты написали, что с первого раза даже непонятно, что этим хотела сказать Пынзарь. Фанаты заметили у нее проблемы с речью и язвительно прокомментировали: «Вместо подбородка повредили мозг?». Между тем, счастливая женщина не обращает внимания на хейтеров и продолжает делиться радостными фото в предвкушении, когда наконец-то снимут повязку, и она увидит свое новое лицо.

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Автор - Александра Рождественская
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