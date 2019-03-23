Семья важнее? Собчак могла отказаться от любовника в пользу мужа и сына

Вчера, 21:44 \\ Шоу-бизнес

Видимо, в Ксении сыграли материнские чувства, а потому она не захотела для своего сына «воскресного» папу.

Популярный российский актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак после объявления о разводе продолжают совместно воспитывать общего ребенка двухлетнего сына Платона. Звездные родители понимают, что малышу необходимо внимание обоих родителей и активно участвуют в воспитании. Недавно стало известно, что Максим Виторган взял с собой сына на отдых у моря и выкладывает совместные фото. Подписчики предположили, что снимки делает Ксения Собчак, которая решила, что семья важнее и могла отказаться от любовника в пользу мужа и сына, и уехала отдыхать с бывшим супругом. Не исключено, что именно малыш Платон спасает брак, и возможно, скоро пара объявит о воссоединении. Оформить все документы по бракоразводному процессу они еще не успели, и, вероятно, не станут этого делать.

Ранее мама Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова, рассказала, что несмотря на конфликт «они одна семья». Она обращает внимание, что Виторган чудесный отец и старается много времени уделять сыну. Возможно, именно поэтому Ксении могла изменить свое решение и попытаться восстановить семью на отдыхе.

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Автор - Маргарита Фрет
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