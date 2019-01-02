«Это просто месть» - Милана Тюльпанова заговорила об агрессии Александра Кержакова

Сегодня, 10:02 \\ Шоу-бизнес

Бывшая жена футболиста сомневается в его адекватности.

В конце апреля 2019 года футболист Алексей Кержаков официально развелся с Миланой Тюльпановой, с которой прожил в браке около 4 лет. В 2017 году Милана родила спортсмену наследника Артемия. В прошлом году Тюльпанова в соцсетях заговорила об агрессии Кержакова и назвала заслуженного мастера спорта России «падшим и недостойным» а также объявила об окончании отношений. Позднее стало известно, что Кержаков забрал у нее ребенка, но по решению суда Артемий остался жить с матерью. И до сих пор 2-летний мальчик не виделся со своим отцом. Экс-супруга уверяет, что после похищения сына не уверена в адекватности Алексея. «Как правило, подобное поведение и желание забрать ребенка во что бы то ни стало это просто месть женщине. Спустя некоторое время, после неудачных попыток отмщения, такие мужчины быстро забывают о своей роли отца», рассказывает Тюльпанова.

Милана рекомендует подумать Кержакову подумать о роли отца в воспитании совместного ребенка. Тюльпанова оптимистично смотрит в будущее и радуется, что проблемы с разводом уже в прошлом. Несмотря на это, Милана все равно говорит об агрессии со стороны экс-мужа, продолжая комментировать свой скандальный разрыв с Кержаковым. 

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Автор - Маргарита Фрет
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