«Засветила» ребра: Сестра Жанны Фриске экстремально похудела

Сегодня, 19:16 \\ Шоу-бизнес

В погоне за идеальным телом Наталья рискует подорвать себе здоровье.

Родная сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в последние месяцы начала активно заниматься спортом с личным тренером, а также стала внимательно следить за своим питанием. Теперь в рацион знаменитости входят исключительно правильные и здоровые продукты, вместо калорийных блюд и жирного фаст-фуда. И есть ещё недавно поклонники поражались силе воли Натальи, которая значительно сбросила лишний вес, то теперь женщина дала повод для беспокойства. На одном из своих последних сторис в Instagram она «засветила» ребра и показала через чур худые ноги.

По данному кадры можно сделать выводы, что Наталья экстремально похудела и, видимо, не собирается останавливаться на достигнутом. Женщина активно тренируется не только в спортивном зале, но и дома, а отчеты присылает своему фитнес-тренеру Дмитрию Афанасову. Остаётся только надеется, что опытный специалист наблюдает за Натальей и не даст ей довести себя до анорексичного состояния.

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Автор - Светлана Тарабан
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