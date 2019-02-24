«Хачапури дают знать о себе»: фанаты высмеяли «пузик» Тины Канделаки

Ведущая делает «уколы красоты» и подтяжки лица, но вот улучшить тело ей удается с трудом.

Популярная российская телеведущая и журналистка Тина Канделаки в своем Instagram разместила видеоролик, который подписала «Праздники праздниками, но спорт никто не отменял»‎. На видеозаписи видно, что несмотря на выходной Тина занимается в спортзале. Однако, многие интернет-пользователи обратили внимание, что хоть Канделаки и придерживается различных диет и занимается спортом, но изменений в фигуре не видно. Фанаты высмеяли «пузик» телеведущей, который якобы до сих портит фигуру Канделаки.

«Люди, которые следят за вашей усердной работой над собой, результата не видят», ‎«Живот не уходит у Вас, не в обиду»‎, «я добилась быстрее, если бы занималась столько же, с двумя тренерами, вообще была бы тростинкой»‎ - комментируют запись подписчики, отмечая трудолюбие ведущей, но высмеивая отсутствие результатов. «Хачапури дают знать о себе» - написал один из комментаторов, упрекнув Канделаки в том, что та якобы не следит за своим питанием.

Ранее Тина откровенно призналась, что секрет ее молодости результат систематических усилий, которые не ограничиваются косметикой и косметологией. «Так приятно каждый раз слышать, что многие женщины обсуждают мое лицо. Колет, не колет, подтяжка, тайные секреты. Что она там делает? Ну, если честно, то я делаю все», рассказала Канделаки. Ведущая использует различные методы для сохранения красоты лица, она колет «уколы красоты» и даже делает подтяжки лица, но вот состояние ее тела не нравится многим фанатам.