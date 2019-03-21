Любовнице это не понравится: Церковь не разрешила Петросяну развенчать брак со Степаненко

Как оказалось, юмористы по церковным меркам навсегда останутся мужем и женой.

Бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в совместном браке 30 лет, однако в прошлом году пара приняла решение развестись. По слухам, причиной такого незамедлительного расторжения брака стала любовница 73-летнего юмориста Татьяна Брухунова, которая младше Петросяна на целых 43 года. Стоит отметить, что до сих пор продолжается суд, где экс-супруги делать своё общее имущество. Более того, как передают СМИ, Петросян даже прибыл в церковь, где 10 лет назад венчался со Степаненко, с просьбой развенчать их брак.

Однако, к удивлению юмориста, в такой просьбе церковь ему отказала и не разрешила аннулировать брак перед Богом. По словам служителя храма Ильи Пророка в Обыденском переулке, человеку, который виноват в распаде семьи, церковь не дает возможности развенчать брак, поскольку в первую очередь он должен в этом покаяться перед Богом. Видимо, любовнице Петросяна это явно не понравится, но на церковные правила разлучница повлиять никак не может.