Любовнице это не понравится: Церковь не разрешила Петросяну развенчать брак со Степаненко

Сегодня, 15:36 \\ Шоу-бизнес

Как оказалось, юмористы по церковным меркам навсегда останутся мужем и женой.

Бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в совместном браке 30 лет, однако в прошлом году пара приняла решение развестись. По слухам, причиной такого незамедлительного расторжения брака стала любовница 73-летнего юмориста Татьяна Брухунова, которая младше Петросяна на целых 43 года. Стоит отметить, что до сих пор продолжается суд, где экс-супруги делать своё общее имущество. Более того, как передают СМИ, Петросян даже прибыл в церковь, где 10 лет назад венчался со Степаненко, с просьбой развенчать их брак.

Однако, к удивлению юмориста, в такой просьбе церковь ему отказала и не разрешила аннулировать брак перед Богом. По словам служителя храма Ильи Пророка в Обыденском переулке, человеку, который виноват в распаде семьи, церковь не дает возможности развенчать брак, поскольку в первую очередь он должен в этом покаяться перед Богом. Видимо, любовнице Петросяна это явно не понравится, но на церковные правила разлучница повлиять никак не может.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Роковая пластика: Отекшая Королева стала не похожа на саму себя

 Последнее хирургическое вмешательство очень изменило лицо певицы.

Брак спасет ребенок? Королева неудачно скрыла свою беременность рюкзаком на животе

В этом ее заподозрили фанаты.

Сразу после филлеров: Караулова выставила Ляйсан Утяшеву в неприглядном свете

 Гимнастка Ляйсан Утяшева, в погоне за «молодильным яблочком» - перекроила себя до...

Что добру зря пропадать? Песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса

Поклонники Софии Ротару скорбят об ушедшей с большой сцены певице.

45 - баба НЕ ягодка опять: Возможная беременность Королёвой от Тарзана может закончиться осложнениями

 Возраст, грядущая менопауза и слишком активный образ жизни не позволят звезде выносить...

Продалась Абрамову! Наташа Королева боится народного осуждения

 Наташа Королева после публикации в поддержку Микеллы Абрамовой закрыла возможность...

Ляйсан Утяшева может стать причиной скандала Павла Воли с Демисом Карибидисом

 В сети заметили, что Демис Карибидис провоцирует Павла Волю на ревность.

В долгах как в шелках? Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы

Фанаты считают, что Даша отказалась от замужества по причине задолженностей благоверного.

Хочет как Королева! Проскурякова ляжет под нож ради любви Николаева

Жена Игоря Николаева хочет, чтобы муж её полюбил так, как когда-то Наташу Королеву.

Жесткий или Жестокий? В сети вспомнили, как Елена Воробей чуть не лишилась жизни из-за дяди Алсу

«Дядя Алсу принялся меня душить…» - так пародистка чуть не лишилась воздуха после удачной...

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

  Недавно стало известно, что 20-летняя Полина Глен из России уже больше года состоит в...

Подробности с закрытой вечеринки в честь юбилея Пугачевой просочились в СМИ

 Свой 70-ый день рождения Алла Борисовна Пугачева отмечала трижды: с семьей, на юбилейном...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ