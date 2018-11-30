Осталась одна: Волочкова празднует 1 мая с домработницей

Сегодня, 20:02 \\ Шоу-бизнес

Прима-пенсионерка могла «подкупить» домработницу, чтобы в свой выходной та осталась на работе.

Анастасия Волочкова, откровенно говоря, удивила всех своих подписчиков и порадовала злопыхателей. В 1 мая, в День всех трудящихся, балерина осталась дома один на один с домработницей, с которой, вероятно, приме приходится праздновать.

Сегодня Волочкова не забыла поздравить всех с 1 мая и вспомнить о длительных майских выходных: «Хочу пожелать всем прекрасных праздничных выходных». Однако, как видно по её следующим публикациям, знаменитость, вероятно, осталась на все праздники одна и без поздравлений своих друзей и родственников. В этот день ни Ариадна, ни ее возлюбленный, о котором Волочкова уже давно ничего не говорит, ни даже Джигурда, не поздравили и не пришли к скандальной приме.

Единственная, кто осталась с женщиной, это её верная домработница, которая, возможно, только из-за контрактных обязательств, не может лишить женщину одну и уйти к своей семье праздновать большой трудовой праздник. Скорее всего, прима пообещала в этот день заплатить по завышенному тарифу, чтобы хоть как-то отбить потраченное время на звезду.

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Автор - Наир Мухметов
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