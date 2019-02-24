Лицо дороже семьи? Канделаки потеряет детей из-за страсти к пластике

Сегодня, 10:10 \\ Шоу-бизнес

В сети считают, что дорогостоящие операции вынудят мужа Тины покинуть семью и забрать детей.

Знаменитая российская телеведущая Тина Канделаки не скрывает своего пристрастия к пластическим процедурам и операциям. Она открыто заявляет, что привыкла работать над своей внешностью. «Красивое лицо — это результат систематических усилий, которые не ограничиваются косметикой и косметологией», - писала журналистка в instagram.

Её старания выглядеть моложе могут быть оправданы, ведь супруг Тины Василий Бровко моложе её на 10 лет. С помощью пластики Канделаки выглядит на 10-15 лет моложе, отмечают фанаты.

За маской идеального лица может скрываться огромная сумма денег. По мнению пользователей ежемесячно Тина тратит по 500 000 рублей ради поддержания своего внешнего вида.

Василий работает режиссёром, сойдясь с Канделаки у него появилось ещё двое детей от прежнего брака телеведущей, которых также необходимо обеспечивать. Фоловеры считают, что Бровко надоели вечные пристрастия жены к «уколам красоты», и ему проще найти более молодую спутницу, которая выглядит превосходно и без них.

Известно, что после использования пластики остановиться почти невозможно. Канделаки - один из примеров. Подписчики считают, что Тине лицо дороже семьи, она не может остановиться совершенствовать себя таким способом.

Телеведущая достаточно часто появляется на вечеринках, отдыхает с подругами, занимается бизнесом. Однако, редко уделяет время детям, исходя из редких семейных фото. Супруг телеведущей также много работает, но чаще бывает с детьми.

Пользователи решили, что Канделаки потеряет детей из-за страсти к пластике, которая сопровождается безразличием к ним, поэтому Василий может потребовать лишения родительских прав супруги.


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Автор - Дарина Ваулова
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