Отец-одиночка? Курбан лишит Бородину родительских прав из-за ее жестокости к детям - сеть

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Неподобающее поведение, «жесткое» воспитание, наследников, «принуждение» к позированию на камеры, пользователи считают, что супруг Ксении может отобрать у супруги наследников.

Пользователи в сети очень тщательно стараются следить за жизнью известной телеведущей проекта «Дом-2» и не упускают возможности раскритиковать звезду за ее внешность, поведение или же воспитание маленьких детей.

Недавно многие «набросились» на Бородину за то, что она «травит» младшую дочь вредной едой из ресторана общего питания. Позже большинство обвинили Ксению в неподобающем поведении и в том, какой урок она подаст своим подрастающим наследникам, ведь ее заподозрили в «пристрастии» к алкогольным напиткам и азартным играм.

«Подумай о детях, перестань выпивать», «Доиграешься, а дети с кем останутся?» - писали подписчики.

Однако Ксения будто специально подливает масла в огонь, создавая вокруг своей персоны большую публику.

Недавно знаменитость рассказала, каким неожиданным способом она заставляет детей фотографироваться на камеру. Многие в сети приняли такие методы достаточно «жестокими», ведь дети – это не обезьянки, которые должны позировать на всю страну.

По предположению, у Омарова скоро не останется сил «терпеть» выходки и поведение своей супруги. Возможный алкоголизм, игры в карты на деньги, «жесткое» воспитание, скандалы на всю страну, которые в скором времени могут увидеть дети. По мнению из сети, Курбан может лишить Бородину родительских прав из-за ее жестокости к детям.

Отец-одиночка? Возможно, что Омарову придется растить детей своими силами, ведь вряд ли он решит сам уйти от Бородиной и оставить ей наследников.

Он сам еще несколько лет назад, по слухам из сети, сам супруг Курбан Омаров заявил, что не собирается оставлять Ксении на воспитание их совместную дочь Теону. В одной из социальных сетей бизнесмен признался, что Бородина не такая уж хорошая мать и ведет себя «ужасным образом».

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Автор - Екатерина Браун
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