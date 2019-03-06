Карьера дороже дочери? Алсу намеренно опозорила дочь ради участия в Евровидении

Сегодня, 09:49 \\ Шоу-бизнес

Фанаты решили, что певица ради конкурса осознанно «насолила» дочери и добилась скандала.

Певица Алсу после скандала, разгоревшегося вокруг сомнительной победы её дочери Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети» на Первом канале, отправится в Тель-Авив для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Артистке доверили ответственную роль — она будет объявлять баллы, присуждённые участникам конкурса российским жюри.

Но, вместо того, чтобы поддержать любимую исполнительницу, фанаты наоборот ополчились против девушки. И даже сказали, что Алсу намеренно опозорила дочь ради участия в Евровидении.

Якобы, до того, как разразился скандал, связанный с Микелой – дочерью Алсу, певицу давно забыли и не приглашали на мероприятия. Естественно, такой расклад певицу не устраивал, и она нашла выход из сложившейся ситуации.

Стоит заметить, что скандал произошел в шестом сезоне телешоу «Голос. Дети».

Участие в состязании дочери певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова — Микеллы и ее победа с большим перевесом (55,5% голосов телезрителей) вызвали буквально шквал возмущения.

Разумеется, поклонники не поверили в такие результаты и обвинили семью Алсу в мошенничестве. Сразу стало ясно, кто замешан в этой нехорошей ситуации. Виновницей всех бед обвинили Алсу, якобы она купила результаты и подговорила всех своих знакомых проголосовать за дочь. Но сделала она это вовсе не потому, что является показательной и любящей матерью, а ради собственной выгоды. Певицу решили пристыдить, сказав, что карьера ей дороже дочери.

Фанаты укорили Алсу в том, что дети нужны не для собственной выгоды, а для того, чтобы их любили. А после того, что известная исполнительница «вытворила» на конкурсе, путь Микеллы на сцену можно считать закрытым.

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Автор - Елизавета Маврина
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