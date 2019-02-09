Екатерина Андреева не упустила возможности и восхитила поклонников цепями на лице

Известная телеведущая опубликовала снимок, на котором она предстала перед подписчиками в необычном наряде.

Екатерина Андреева посетила премьеру оперы «Атилла», прошедшую в Башкирский театре оперы и балета. Телеведущая не могла пропустить премьеру, ведь была приглашена Марикой Абдразаковой. Екатерина была под впечатлением от оперы и поделилась в своем блоге Instagram снимками с мероприятия.

Поклонники ведущей знают о ее любви ко всему необычному и восторгаются ее новыми публикациями. На фотографиях, выложенных с премьеры, Екатерина Андреева позирует в ярком головном уборе с цепями, лежащими у нее на лице. По ее словам, на ней надет кашмау - зороастрийский головной убор.

Подписчики восхитились новым нарядом ведущей, одарив ее морем комплиментов. Ее назвали царицей, принцессой, красавицей, даже сравнили с Екатериной Великой. От кого-то из поклонников поступило предложение надеть головной убор на эфир Первого канала.