Екатерина Андреева не упустила возможности и восхитила поклонников цепями на лице

Сегодня, 07:22 \\ Шоу-бизнес

Известная телеведущая опубликовала снимок, на котором она предстала перед подписчиками в необычном наряде.

 

Екатерина Андреева посетила премьеру оперы «Атилла», прошедшую в Башкирский театре оперы и балета. Телеведущая не могла пропустить премьеру, ведь была приглашена Марикой Абдразаковой. Екатерина была под впечатлением от оперы и поделилась в своем блоге Instagram снимками с мероприятия.

Поклонники ведущей знают о ее любви ко всему необычному и восторгаются ее новыми публикациями. На фотографиях, выложенных с премьеры, Екатерина Андреева позирует в ярком головном уборе с цепями, лежащими у нее на лице. По ее словам, на ней надет кашмау - зороастрийский головной убор.

Подписчики восхитились новым нарядом ведущей, одарив ее морем комплиментов. Ее назвали царицей, принцессой, красавицей, даже сравнили с Екатериной Великой. От кого-то из поклонников поступило предложение надеть головной убор на эфир Первого канала.

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