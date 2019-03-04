В поисках спонсора? Решетова пожаловалась на финансовое банкротство

Сегодня, 06:58 \\ Шоу-бизнес

Фанаты считают, что девушка Тимати посетовала на недостаточное материальное обеспечение любимым и не прочь обзавестись богатым любовником.

На днях Анастасия Решетова ответила своим подписчикам на вопрос, чем она планирует заниматься в майские праздники. К недоумению фанатов девушка ответила, что сейчас возможности отдыхать нет.

Подписчики Решетовой сразу подумали о том, что это был тонкий намек на то, что Тимати не может обеспечить любимую, а сама модель находится в поисках спонсора.

По всей видимости аппетиты девушки растут, а продюсер просто не успевает зарабатывать столько, чтобы хватило на «запросы» Решетовой.

Поклонники решили, что Решетова не зря пожаловалась на финансовое банкротство. Вполне может быть такое, что известный рэпер просто вложился в очередной бизнес, а сейчас у него не самые лучшие времена. А вот Решетова, вместо того, чтобы «плакаться» своим подписчикам, могла устроиться на работу.

Сама модель не раз отмечала, что не может представить свою жизнь без шопинга и регулярно тратит весьма существенные суммы на одежду и еду. Если бы она тратила меньше денег на подобные покупки, то уже давно приобрела бы себе дорогой автомобиль.

Однако, Решетова не спешит бросать избранника. Видимо она решила подождать еще немного. Кто знает, может со временем материальное положение пары стабилизируется, а у модели не останется причин для упреков в сторону Тимати.

Стоит заметить, что пара состоит в отношениях с 2015 года, однако свадьбу они так и не сыграли.

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Автор - Елизавета Маврина
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