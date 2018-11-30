Волочкова придумала наряд из имеющейся одежды вместо того, чтобы купить новую

Сегодня, 06:10 \\ Шоу-бизнес

«Мои любимые наряды»: Балерина решила сделать из своих платьев головные уборы.

 

Анастасия Волочкова удивила подписчиков своим новым фото в блоге Instagram. Из своих концертных платьев она придумала новый наряд. «Мои любимые наряды» – подписала звезда свою фотографию. На фото Волочкова надела красное платье на голову в виде шляпы, а из второго соорудила щит.

Анастасия Волочкова была у стилистов, куда ее отвела Ксения Собчак. Они посоветовали ей не покупать одежду, а сооружать новую из имеющейся. Возможно, балерина решила прислушаться к словам профессионалов и последовать их советам.

Ранее Анастасия была преображена в передаче «Осторожно, Собчак!». Ей не понравился наряд, состоящий из строгого жакета и брюк. Балерина заявила, что не пошла бы в таком виде на свидание. Также знаменитость заявила, что предпочитает носить женственные платья, которые облегают фигуры, и будет их носить до тех пор, пока фигура ей позволяет.

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