«Садальский у Галкина на зарплате»: артист продолжает иронизировать над шоуменом

Артист Станислав Садальский опубликовал новый пост, в котором продолжает иронизировать над шоуменом Максимом Галкиным. Пользователи Сети сочли, что «Садальский у Галкина на зарплате», так как актер слишком много внимания уделяет жизни юмориста.

30 апреля Станислав Садальский опубликовал свою фотографию на фоне афиши Максима Галкина, который 3 мая выступит в Карловых Варах (Чехия). Артист, который сейчас находится на курорте, сообщил своим подписчикам, что не рад таким гостям. Поэтому он намерен досрочно вернуться в Москву, чтобы не пересекаться с Галкиным.

Кроме того, Садальский иронично отнесся к самому концерту шоумена, назвав его «пародией концерта». Артист также сообщил, что он получил рейтинги шоу Галкина «В субботу вечером», которые показали, что ситуация ухудшилась. В этой связи Садальский предложил ведущему сконцентрироваться на своих телевизионных проектах вместо того, чтобы пытаться заработать на отдыхающих в Чехии пенсионерах.

Напомним, что это не первый ироничный комментарий Садальского, который касается жизни Галкина. Ранее артист также говорил о низких рейтингах телепередач шоумена и о том, что Максима Галкина воспринимают только как мужа Пугачевой.

Подписчики артиста удивились такому пристальному вниманию к персоне шоумена.

«Вы зациклены. Это уже не смешно)»;

«Такое ощущение, что Садальский у Галкина на зарплате... и передачи его рекламирует, и концерты зарубежные...))», - прокомментировали интернет-пользователи пост Садальского о Максиме Галкине.

Другие же подписчики артиста сочли, что рейтинги программы Галкина может спасти более талантливый ведущий, а именно сам Садальский: «Программу-Сегодня вечером, - отдайте талантливому ведущему Стасу Садальскому!».