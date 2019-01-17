На те же грабли? Дайнеко может возобновить брак с Клейманом ради ребёнка

Дмитрий стал чаще навещать Викторию с дочерью, Лидия могла попросить маму простить его ради возвращения семьи.

Развод российской певицы и актрисы Виктории Дайнеко с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом, который младше её на 7 лет, обсуждался почти всей страной.

3 октября 2015 года у пары родилась дочь Лидия. Однако в декабре 2016 года Виктория и Дмитрий разъехались из-за постоянных ссор, по словам певицы.

Дайнеко, спустя время, так и не нашла нового мужа, хотя воспитание ребёнка одной даётся давольно сложно не по наслышке. Певица стала всё чаще выкладывать в instagram откровенные фотографии. Недавняя фотография в свадебном платье подталкивает на мысль, что она собирается снова выйти замуж.

Сейчас в личной жизни артистки царит неопределенность. Ещё в прошлом году Виктория обмолвилась о том, что смогла бы начать заново отношения с Дмитрием. Со временем чувство обиды к бывшему супругу притупилось и Клейман стал чаще навещать экс-супругу с дочерью.

Лидия обожает своего отца, она могла попросить маму позволить Клеймону вернуться в семью, поэтому Дайнеко может возобновить брак с Клейманом ради ребёнка, наступив на те же грабли.

Слухи о возвращении отношений с Дмитрием певица никак не опровергает и не комментирует. Стоит напомнить, что Виктория и Клейман собирались веньчаться из-за сильной любви к друг другу, которая сейас могла вспыхнуть новым пламенем.



