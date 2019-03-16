Пластика для подружки? Стас Михайлов разведется с женой ради молодой любовницы из Америки

Фанаты считают, что певец скоро разорвет узы брака и покажет аудитории новую невесту.

Любимец всех женщин России Стас Михайлов недавно буквально шокировал общественность. Фолловеры заметили, что мужчина неожиданно сделал пластику лица, да еще и такую, что его теперь с трудом можно узнать.

Стас имеет многочисленный штат поклонников, в народе его называют «любимец всех женщин». Неудивительно, что певец так тщательно следит за своим внешним видом и пытается скрыть все морщины на лице, возникающие в связи с возрастом.

Артист является многодетным отцом. Ирина Михайлова приходится женой Стаса с 2011 года. В связи с резкой сменой имиджа и пластики «до неузнаваемости», поклонники предположили, что Стас Михайлов разведется с женой ради молодой любовницы из Америки.

Ни для кого не секрет, что Стас может «похитить» сердце любой женщины. В последнее время артист сменил стиль одежды на более современный – начал носить молодежную кепку, куртку и джинсы. Судя по всему, это связано с его молодой любовницей. Михайлов мог начать одеваться в новомодные вещи, чтобы соответствовать своей новой пассии.

Всем известно, что в настоящее время многие знаменитости предпочитают связывать себя узами брака с иностранцами. Стас Михайлов практически ежегодно ездит в тур по Америке, где и познакомился со своей молодой любовницей, предполагают фолловеры. В последний раз он был там с гастролями в 2018 году и с тех пор, думают подписчики, делает все, чтобы не потерять свою любовь на другом континенте. Вероятно, пластику Стас сделал для подружки?

Судя по всему, общественность вскоре всколыхнется из-за развода Михайлова. Вряд ли жена музыканта сможет терпеть его возможные «хождения налево». Фанаты уверены, что новую невесту артист покажет публике в ближайшее время.